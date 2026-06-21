МИД Украины заявил о намерении зеркально реагировать на действия Польши

Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.