МИД Украины заявил о намерении зеркально реагировать на действия Польши

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне конфликта с Польшей заявил, что Киев будет предпринимать «зеркальные шаги» в отношении Варшавы.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
«Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны, пренебрежительны к нашей стране… Я хочу, чтобы наши польские друзья это услышали», — сказал Сибига в эфире всеукраинского телемарафона.
Он заявил, что Навроцкий «выступил разрушителем тех положительных наработок», которые были достигнуты между Киевом и Варшавой. Также он отметил, что Украина готова к политическому диалогу.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.