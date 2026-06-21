В Норвегии ужесточат требования для получения гражданства

Правительство также предлагает увеличить срок проживания для лиц без гражданства с трех до семи лет, чтобы «требование к сроку проживания для лиц без гражданства и беженцев было одинаковым». Однако для первой категории заявителей, родившихся в Норвегии или приехавших туда до 18 лет, для получения паспорта потребуется прожить в стране пять лет.