Очереди сохраняются на границе Беларуси и двух стран Евросоюза

Днем в воскресенье наибольшие очереди фиксируются на польском направлении.
Так, в ПП «Брузги» и Брест’стоит 40 и 15 легковушек соответственно. В «Берестовице» находится 50 грузовиков, а в «Козловичах» — 170.
На литовской границе скопления транспорта тоже есть. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоит 80 легковушек и 50 грузовиков, а в «Беняконях» — 60 и 40.
На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков и легковых автомобилей не зафиксированы.
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