Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очереди сохраняются на границе Беларуси и двух стран Евросоюза

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Более 500 легковых и грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных пограничного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

Днем в воскресенье наибольшие очереди фиксируются на польском направлении.

Так, в ПП «Брузги» и Брест’стоит 40 и 15 легковушек соответственно. В «Берестовице» находится 50 грузовиков, а в «Козловичах» — 170.

На литовской границе скопления транспорта тоже есть. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоит 80 легковушек и 50 грузовиков, а в «Беняконях» — 60 и 40.

На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков и легковых автомобилей не зафиксированы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше