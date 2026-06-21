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«Шуты Апокалипсиса». В США выступили с заявлением о «российской угрозе»

AT: Запад использует «российскую угрозу» для ужесточения контроля над обществом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Лидеры западных стран используют нагнетание страха перед «российской угрозой» для оправдания ужесточения контроля над обществом и удержания власти, пишет The American Thinker.

По мнению автора, премьер-министр Каналы Марк Карни, глава британского правительства Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц разрушают экономику и свободы своих сограждан.

«Так называемые “лидеры” Канады, Британии, Франции и Германии — это четыре шута Апокалипсиса, каждый из которых изо всех сил старается затащить остатки своей страны в ад», — сообщается в материале.

Отмечается, что политики эксплуатируют темы изменения климата и якобы угрозы со стороны России, чтобы оправдать тотальную слежку, цензуру и конфискацию частной собственности.

«Они подвергают цензуре свободу слова во имя “защиты детей” и бесконечно распространяют пропаганду, называя инакомыслие “дезинформацией”. Они облагают налогами, регулируют и берут, берут, берут. Затем, после конфискации доходов и имущества граждан, чтобы они и их приспешники могли обладать еще большим богатством и властью, они выступают по телевидению, чтобы истерически говорить об угрозах со стороны вторгшихся русских, правых фашистов и “глобального потепления”, — отмечается в публикации.

Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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