МО Израиля: ЦАХАЛ сохраняет свободу действий «для устранения угроз» в Ливане

Ранее власти Ирана заявили, что не начнут новый этап переговоров с США по вопросам санкций и иранской ядерной программы, пока не будет установлено перемирие в Ливане. Делегации США и Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана находятся в Бюргенштоке, ожидается, что переговоры пройдут одним днем.