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МО Израиля: ЦАХАЛ сохраняет свободу действий «для устранения угроз» в Ливане

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что армия защищает израильские северные населенные пункты.

Источник: Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /ТАСС/. Израильские военные продолжают удерживать позиции в Южном Ливане и могут действовать без ограничений «для устранения угроз» в этих районах, несмотря на прекращение огня. С таким утверждением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, комментируя приказ о приостановке огня в Ливане.

«Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля в Ливане относительно их действий по устранению угроз. Объявленное вчера перемирие оставляет Армию обороны Израиля на всех позициях в зоне безопасности [на юге Ливана], которая защищает [израильские] северные населенные пункты», — заявил Кац, слова которого приводит портал Ynet.

«Израиль не покинет зону безопасности в Ливане», — добавил он.

Ранее власти Ирана заявили, что не начнут новый этап переговоров с США по вопросам санкций и иранской ядерной программы, пока не будет установлено перемирие в Ливане. Делегации США и Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана находятся в Бюргенштоке, ожидается, что переговоры пройдут одним днем.

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