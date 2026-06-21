В Швейцарии начались переговоры между США, Ираном и Катаром

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате.
«Трехсторонняя встреча между Ираном, США и Катаром по вопросу всеобъемлющего прекращения огня в Ливане и замороженных иранских активов проходит в настоящее время», — говорится в сообщении.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.