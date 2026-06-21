Переговорщики в Швейцарии обсуждают замороженные активы

Ранее в Иране заявили, что не приступят к новому раунду переговоров по вопросам санкций, открытия Ормузского пролива и ядерной программы до установления перемирия в Ливане. Известно, что делегации США, Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана находятся в Швейцарии. Ожидается, что переговоры продлятся один день.