Переговорщики в Швейцарии обсуждают замороженные активы

Как сообщают иранские источники, Тегеран на переговорах в Бюргенштоке намерен добиться выполнения пяти пунктов меморандума. Содержание остальных пунктов не раскрывается.
Ранее в Иране заявили, что не приступят к новому раунду переговоров по вопросам санкций, открытия Ормузского пролива и ядерной программы до установления перемирия в Ливане. Известно, что делегации США, Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана находятся в Швейцарии. Ожидается, что переговоры продлятся один день.
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