«Сделали нас мишенями». На Западе выступили с тревожным заявлением о России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.