Иран заявил, что не откажется от обогащения урана

«Иран никогда не откажется от обогащения урана, и у другой стороны не будет другого выбора, кроме как принять это», — заявил Пезешкиан. Также он упомянул меморандум с пунктом о разблокировке иранских средств в размере $6 млрд, размещенных в Катаре. Он полагает, что соответствующие ограничения будут отменены.