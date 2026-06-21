Иран заявил, что не откажется от обогащения урана

Он отметил, что противникам следует признать: Тегеран не намерен действовать по установленным ими правилам. Иранское руководство, по его словам, будет до конца отстаивать собственные интересы.
«Иран никогда не откажется от обогащения урана, и у другой стороны не будет другого выбора, кроме как принять это», — заявил Пезешкиан. Также он упомянул меморандум с пунктом о разблокировке иранских средств в размере $6 млрд, размещенных в Катаре. Он полагает, что соответствующие ограничения будут отменены.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше