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Иран заявил, что не откажется от обогащения урана

Президент Ирана Пезешкиан заявил, что власти страны никогда не согласятся на условия сделки, предусматривающие отказ от обогащения урана.

Источник: Reuters

Он отметил, что противникам следует признать: Тегеран не намерен действовать по установленным ими правилам. Иранское руководство, по его словам, будет до конца отстаивать собственные интересы.

«Иран никогда не откажется от обогащения урана, и у другой стороны не будет другого выбора, кроме как принять это», — заявил Пезешкиан. Также он упомянул меморандум с пунктом о разблокировке иранских средств в размере $6 млрд, размещенных в Катаре. Он полагает, что соответствующие ограничения будут отменены.

Ранее СМИ проинформировали, что, согласно тексту подписанного США и Ираном меморандума, запасы высокообогащенного урана подлежат уничтожению на месте под контролем МАГАТЭ.

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