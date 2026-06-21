Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Пакистана: Иран и США договорились о снижении уровня обогащения урана

Иранские ядерные запасы «по-прежнему находятся под землей», отметил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Источник: AP 2024

ДОХА, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Иран в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

«Америка просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении [уровня] обогащения», — сказал он.

По словам министра, иранские ядерные запасы «по-прежнему находятся под землей». Он также отметил, что Вашингтон и Тегеран «пришли к выводу, что дипломатия является решением». Ранее МИД Катара объявил о начале переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии с участием представителей Катара и Пакистана. Как уточнили в ведомстве, стороны сформировали технические группы для выработки итогового соглашения.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше