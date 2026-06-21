МИД Пакистана: Иран и США договорились о снижении уровня обогащения урана

«Америка просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении [уровня] обогащения», — сказал он.
По словам министра, иранские ядерные запасы «по-прежнему находятся под землей». Он также отметил, что Вашингтон и Тегеран «пришли к выводу, что дипломатия является решением». Ранее МИД Катара объявил о начале переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии с участием представителей Катара и Пакистана. Как уточнили в ведомстве, стороны сформировали технические группы для выработки итогового соглашения.
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