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Вэнс заявил о большом прогрессе на переговорах в Швейцарии

МИД Катара ранее объявил о начале переговоров делегаций США и Ирана с участием представителей Катара и Пакистана.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о достижении значительного прогресса на переговорах с Ираном в Швейцарии.

«За последние несколько часов мы уже добились большого прогресса. Я рассчитываю, что мы [в ближайшее время] добьемся дополнительного прогресса», — сказал он журналистам.

Ранее МИД Катара объявил о начале переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии с участием представителей Катара и Пакистана. Как уточнили в ведомстве, стороны сформировали технические группы для выработки итогового соглашения.

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