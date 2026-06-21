Вэнс заявил о большом прогрессе на переговорах в Швейцарии

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о достижении значительного прогресса на переговорах с Ираном в Швейцарии.
«За последние несколько часов мы уже добились большого прогресса. Я рассчитываю, что мы [в ближайшее время] добьемся дополнительного прогресса», — сказал он журналистам.
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