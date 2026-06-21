Губернатор Андрей Бочаров поздравил с Днем медработника Владимира Петрова

Вся деятельность Владимира Петрова связана с Волгоградским мединститутом. Он является основоположником волгоградской школы клинических фармакологов и основателем кафедры клинической фармакологии вуза. Благодаря ему в городе-герое был создан НИИ фармакологии, который стал одним из ведущих научных фармакологических центров страны.