Губернатор Андрей Бочаров поздравил с Днем медработника Владимира Петрова

Медицинские работники Волгоградской области отмечают 21 июня свой профессиональный праздник. Глава региона Андрей Бочаров поздравил в телефонном разговоре президента ВолгГМУ доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, заслуженного деятеля науки России, почетного гражданина Волгограда Владимира Петрова.
Губернатор поблагодарил Владимира Ивановича, а в его лице и всех работников отрасли, за самоотверженный труд и пожелал всего самого доброго.
Вся деятельность Владимира Петрова связана с Волгоградским мединститутом. Он является основоположником волгоградской школы клинических фармакологов и основателем кафедры клинической фармакологии вуза. Благодаря ему в городе-герое был создан НИИ фармакологии, который стал одним из ведущих научных фармакологических центров страны.
По данным облздрава, в регионе трудятся 27 тысяч медработников. Из них 9,1 тысячи — врачи различных направлений, 17,6 тысячи — средний медперсонал. Почти четверть врачей — терапевты, 21% — детские врачи, 11% — хирурги. На конец 2025 года в регионе работало 320 амбулаторно-поликлинических организаций.