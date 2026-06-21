Переговоры по Ирану в Швейцарии носят технический характер, заявил Вэнс

«Сегодняшний день является началом технических переговоров, которые не разрешат все разногласия, но позволят нам впервые в истории сесть вместе как две команды, чтобы понять, что важнее всего для каждой из сторон, урегулировать эти вопросы, решить их и прийти к лучшему будущему», — сказал Вэнс в Швейцарии.