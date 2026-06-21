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Переговоры по Ирану в Швейцарии носят технический характер, заявил Вэнс

Вэнс: переговоры по Ирану в Швейцарии технические, вряд ли решат все разногласия.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что переговоры в Швейцарии носят технический характер и вряд ли решат все разногласия между Соединенными Штатами и Ираном.

«Сегодняшний день является началом технических переговоров, которые не разрешат все разногласия, но позволят нам впервые в истории сесть вместе как две команды, чтобы понять, что важнее всего для каждой из сторон, урегулировать эти вопросы, решить их и прийти к лучшему будущему», — сказал Вэнс в Швейцарии.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

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