Ушаков: РФ ждет не выполнения договоренностей в Анкоридже, а победы на Украине

19 июня Лавров заявил, что у Кремля есть ощущение, что подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться. Он напомнил, что госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в конгрессе, сообщил, что Вашингтон не может быть посредником по украинским делам, поскольку США полностью поддерживают Украину. Однако реализация договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, стала бы первым этапом прекращения конфликта и позволила бы начать согласование многих других деталей вокруг Украины, добавил Лавров.