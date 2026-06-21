Премьер Польши высказался об углублении конфликта между Варшавой и Киевом

«Углубление конфликта политиков в Польше и на Украине — стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в деловом плане, с точки зрения геополитики и репутации», — написал Дональд Туск в соцсети.
Он напомнил, что в политике ошибка хуже преступления. Премьер посетовал, что в разговорах с европейскими партнерами пытается минимизировать потери и снизить напряженность. Однако это не так легко.
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польско-украинские отношения «идут в очень плохом направлении».