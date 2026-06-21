Вэнс: США готовы полностью изменить отношения с Ираном при выполнении требований

«Президент [США Дональд Трамп] поручил нам перевернуть страницу, изменить наши отношения с народом Ирана, протянуть руку и сказать народу Ирана, что если его руководство готово больше не быть источником нестабильности в регионе, отказаться в долгосрочной перспективе от устремлений, касающихся ядерного оружия, то США готовы фундаментальным образом изменить свои отношения с этой страной. В этом, безусловно, состоит наша цель», — сказал он журналистам в Бюргенштоке, где проходят переговоры с участием представителей США, Ирана и стран-посредников.