Вэнс: США готовы полностью изменить отношения с Ираном при выполнении требований

БЮРГЕНШТОК, 21 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова коренным образом изменить отношения с Ираном, если он выполнит требования американской стороны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Президент [США Дональд Трамп] поручил нам перевернуть страницу, изменить наши отношения с народом Ирана, протянуть руку и сказать народу Ирана, что если его руководство готово больше не быть источником нестабильности в регионе, отказаться в долгосрочной перспективе от устремлений, касающихся ядерного оружия, то США готовы фундаментальным образом изменить свои отношения с этой страной. В этом, безусловно, состоит наша цель», — сказал он журналистам в Бюргенштоке, где проходят переговоры с участием представителей США, Ирана и стран-посредников.
Говоря об этих консультациях, Вэнс подчеркнул: «Вопрос, который стоит сейчас перед нами, состоит в том, чего мы сможем достичь совместно. Сможем ли мы перевернуть страницу? Сможем ли мы изменить отношения на Ближнем Востоке на постоянной основе? Или вернемся к прежним методам? Мы не стремимся к этому, но, конечно, вполне возможно, что будет так».