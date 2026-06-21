СМИ: Трамп разочарован действиями Израиля в Ливане

Дональд Трамп якобы готов разрешить президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа войти в южную часть Ливана и вести там войну. По словам Ингста, президент США полагает, что сирийцы разберутся с группировкой более точечно, не снося здания. Американский лидер в целом разочарован тем, как израильская сторона ведет борьбу с «Хезболлах».
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