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СМИ: Трамп разочарован действиями Израиля в Ливане

Президент США рассматривает возможность привлечения сирийцев для противодействия движению «Хезболлах» на территории Ливана.

Источник: Reuters

«Как заявил мне президент, он разочарован тем, что Израиль не может покончить с “Хезболлах”. Он сказал, что израильтяне ничего не могут сделать, не взрывая здания, и что он близок к тому, чтобы передать это Сирии», — заявил журналист Fox News Трей Ингст.

Дональд Трамп якобы готов разрешить президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа войти в южную часть Ливана и вести там войну. По словам Ингста, президент США полагает, что сирийцы разберутся с группировкой более точечно, не снося здания. Американский лидер в целом разочарован тем, как израильская сторона ведет борьбу с «Хезболлах».

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