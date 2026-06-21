СМИ: Трамп разочарован действиями Израиля в Ливане

«Как заявил мне президент, он разочарован тем, что Израиль не может покончить с “Хезболлах”. Он сказал, что израильтяне ничего не могут сделать, не взрывая здания, и что он близок к тому, чтобы передать это Сирии», — заявил журналист Fox News Трей Ингст.