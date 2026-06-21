Ульянов оценил требование США о запрете на обогащение урана для Ирана

Президент США Дональд Трамп 15 мая заявлял, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Газета New York Times утверждала при этом, что Иран якобы был согласен на десятилетнюю приостановку.