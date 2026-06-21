Ульянов оценил требование США о запрете на обогащение урана для Ирана

Телеканал Al Arabiya сообщил ранее в воскресенье со ссылкой на опубликованное пресс-службой президента Ирана Масуда Пезешкиана заявление, что Тегеран готов предоставить письменные гарантии отсутствия планов по созданию ядерного оружия, однако Исламская Республика ни при каких обстоятельствах не откажется от своего законного права на мирный атом и обогащение урана.
«Может ли кто-нибудь объяснить, почему США настаивают на нулевом обогащении урана (для Ирана — ред.)? Это кажется абсолютно иррациональным», — написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х, комментируя публикацию о заявлении Пезешкиана.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявлял, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Газета New York Times утверждала при этом, что Иран якобы был согласен на десятилетнюю приостановку.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 16 июня заявил, что США и Международное агентство по атомной энергии помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, это якобы отражено в меморандуме о взаимопонимании Вашингтона и Тегерана.