Трамп считает, что британский премьер Стармер уйдёт в отставку

«Кир Стармер уйдёт в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он крупно провалился по двум очень важным вопросам: иммиграция и энергетика», — написал он в соцсети Truth Social.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что Кира Стармера якобы предупредили о необходимости покинуть пост или столкнуться с попыткой смещения внутри Лейбористской партии.
Кроме того, издание The Telegraph писало, что некоторые союзники британского премьера допускают возможность его ухода с должности и не исключают соответствующего заявления уже 22 июня.
Глава МИД Великобритании Иветт Купер в частном разговоре призвала Стармера подать в отставку.
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