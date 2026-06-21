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Трамп считает, что британский премьер Стармер уйдёт в отставку

Американский лидер Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдёт в отставку.

Источник: AP 2024

«Кир Стармер уйдёт в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он крупно провалился по двум очень важным вопросам: иммиграция и энергетика», — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Кира Стармера якобы предупредили о необходимости покинуть пост или столкнуться с попыткой смещения внутри Лейбористской партии.

Кроме того, издание The Telegraph писало, что некоторые союзники британского премьера допускают возможность его ухода с должности и не исключают соответствующего заявления уже 22 июня.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер в частном разговоре призвала Стармера подать в отставку.

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