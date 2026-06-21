Вэнс назвал двух очень важных людей в своей жизни

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил во время переговоров по урегулированию с Ираном, что два человека являются для него очень важными в жизни: его жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир.
«Я как-то пошутил, что в моей жизни есть два очень-очень важных человека: индианка и пакистанец. Индианка — это моя жена, а пакистанец — это фельдмаршал Мунир», — сказал Вэнс на переговорах с Ираном в Швейцарии. Вэнс также заявил, что за последние три месяца он, вероятно, разговаривал с Муниром больше, чем с кем-либо другим.
Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными. В очередной раз они накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир в апреле 2025 года. Индия в ответ на теракт в Пахалгаме провела операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить военные действия. В мае 2026 года начальник штаба Сухопутных войск Индии Упендра Двиведи заявил, что армия Индии готовится к проведению операции «Синдур 2.0» при необходимости.