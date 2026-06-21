США: Иран должен убедить «Хезболлах» прекратить удары по Израилю

Ранее Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен убедить подконтрольные ему силы в Ливане «прекратить создавать проблемы». Иначе США ударят «очень сильно».
В настоящее время переговоры в Швейцарии приостановлены для консультаций.
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Белый дом требует от Ирана повлиять на шиитское движение «Хезболлах» и убедить его прекратить наносить удары по Израилю.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен убедить подконтрольные ему силы в Ливане «прекратить создавать проблемы». Иначе США ударят «очень сильно».
В настоящее время переговоры в Швейцарии приостановлены для консультаций.