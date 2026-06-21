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США: Иран должен убедить «Хезболлах» прекратить удары по Израилю

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Белый дом требует от Ирана повлиять на шиитское движение «Хезболлах» и убедить его прекратить наносить удары по Израилю.

Источник: AP 2024

Как заявил Уолтц, в Вашингтоне есть понимание, что если Иран не возьмет группировку под контроль, это будет нарушением достигнутых ранее договоренностей. При этом постпред заметил, что США располагают всеми вариантами действий, в том числе, военного характера.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен убедить подконтрольные ему силы в Ливане «прекратить создавать проблемы». Иначе США ударят «очень сильно».

В настоящее время переговоры в Швейцарии приостановлены для консультаций.

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