Делегация Ирана ответила на угрозы Трампа об уничтожении

Члены иранской делегации на переговорах в Женеве выразили протест представителям США из-за угроз американского президента Дональда Трампа, передает Tasnim.
Трамп ранее связался с иранскими переговорщиками и пригрозил, что США уничтожат Иран, если тот помешает судоходству в Ормузском проливе. «Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», — предупредил он.
По данным агентства, иранские переговорщики в настоящее время рассматривают варианты ответа на озвученные угрозы.
Tasnim отмечает, что поведение Трампа нарушает пункт 1 меморандума о взаимопонимании США и Ирана, по которому стороны обязуются воздерживаться от угроз в адрес друг друга.
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