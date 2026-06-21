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Делегация Ирана ответила на угрозы Трампа об уничтожении

Члены иранской делегации на переговорах в Женеве выразили протест представителям США из-за угроз американского президента Дональда Трампа, передает Tasnim.

Источник: РБК

Члены иранской делегации на переговорах в Женеве выразили протест представителям США из-за угроз американского президента Дональда Трампа, передает Tasnim.

Трамп ранее связался с иранскими переговорщиками и пригрозил, что США уничтожат Иран, если тот помешает судоходству в Ормузском проливе. «Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», — предупредил он.

По данным агентства, иранские переговорщики в настоящее время рассматривают варианты ответа на озвученные угрозы.

Tasnim отмечает, что поведение Трампа нарушает пункт 1 меморандума о взаимопонимании США и Ирана, по которому стороны обязуются воздерживаться от угроз в адрес друг друга.

Материал дополняется.

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