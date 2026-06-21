Делегация Ирана ответила на угрозы Трампа об уничтожении

Трамп ранее связался с иранскими переговорщиками и пригрозил, что США уничтожат Иран, если тот помешает судоходству в Ормузском проливе. «Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», — предупредил он.