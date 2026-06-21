Во Внуково и Домодедово ввели режим обслуживания рейсов по согласованию

В московском аэропорту Внуково ввели режим приема и отправки воздушных судов по согласованию, сообщает Росавиация. Ведомство предупреждает о возможных корректировках в расписании рейсов.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов и связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, говорится в сообщении.
Московский аэропорт Домодедово также обслуживает рейсы по согласованию, сообщает Росавиация.
Аналогичный режим до этого действовал во Внуково 21 июня около шести часов, до 15:07 мск. Кроме того, временные ограничения на полеты до сих пор действуют в авиагавани Калуги.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки БПЛА. Около трех часов назад губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении десяти беспилотников над регионом.
Последнее на данный момент сообщение о сбитых на подлете к Москве беспилотниках мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в ночь на 20 июня. Тогда ПВО уничтожила два летательных аппарата.
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