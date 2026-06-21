Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Внуково и Домодедово ввели режим обслуживания рейсов по согласованию

В московском аэропорту Внуково ввели режим приема и отправки воздушных судов по согласованию, сообщает Росавиация.

Источник: РБК

В московском аэропорту Внуково ввели режим приема и отправки воздушных судов по согласованию, сообщает Росавиация. Ведомство предупреждает о возможных корректировках в расписании рейсов.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов и связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, говорится в сообщении.

Московский аэропорт Домодедово также обслуживает рейсы по согласованию, сообщает Росавиация.

Аналогичный режим до этого действовал во Внуково 21 июня около шести часов, до 15:07 мск. Кроме того, временные ограничения на полеты до сих пор действуют в авиагавани Калуги.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки БПЛА. Около трех часов назад губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении десяти беспилотников над регионом.

Последнее на данный момент сообщение о сбитых на подлете к Москве беспилотниках мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в ночь на 20 июня. Тогда ПВО уничтожила два летательных аппарата.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше