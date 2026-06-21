В Ставропольском крае второй раз за сутки объявили беспилотную опасность

В Ставропольском крае второй раз за сутки объявили режим беспилотной опасности, сказал губернатор субъекта Владимир Владимиров.
Руководитель области опубликовал заявление о беспилотной опасности в мессенджере.
Режим опасности БПЛА объявлялся в Ставропольском крае ночью 21 июня и был снят утром.
Также опасность атаки БПЛА объявляли в Ростовской области.
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