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В Ставропольском крае второй раз за сутки объявили беспилотную опасность

В Ставропольском крае второй раз за сутки объявили режим беспилотной опасности, сказал губернатор субъекта Владимир Владимиров.

В Ставропольском крае второй раз за сутки объявили режим беспилотной опасности, сказал губернатор субъекта Владимир Владимиров.

Руководитель области опубликовал заявление о беспилотной опасности в мессенджере.

Режим опасности БПЛА объявлялся в Ставропольском крае ночью 21 июня и был снят утром.

Также опасность атаки БПЛА объявляли в Ростовской области.

Читайте материал «Тюменский губернатор сказал, что в субъекте отразили атаку на НПЗ».

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