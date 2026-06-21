«Хуже преступления»: Туск пришел в ужас от скандала с Киевом

Глава польского правительства признал, что ситуация становится практически неуправляемой. Он отметил, что в ходе дискуссий с европейскими союзниками пытается приложить максимум усилий для того, чтобы «минимизировать потери и снизить напряжение», однако пространство для маневра становится всё меньше из-за радикализации риторики с обеих сторон.