«Хуже преступления»: Туск пришел в ужас от скандала с Киевом

Конфликт между Варшавой и Киевом, вспыхнувший на фоне резкого охлаждения отношений, является «стратегической ошибкой», которая нанесет удар по позициям обоих государств. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, предупредив о тяжелых последствиях для геополитического и репутационного будущего стран.
«Конфликт между политиками Польши и Украины — стратегическая ошибка, из-за которой пострадают обе стороны: в деловом, геополитическом и репутационном смысле. А в политике, как мы знаем, ошибка хуже преступления», — написал Дональд Туск в социальной сети X.
Глава польского правительства признал, что ситуация становится практически неуправляемой. Он отметил, что в ходе дискуссий с европейскими союзниками пытается приложить максимум усилий для того, чтобы «минимизировать потери и снизить напряжение», однако пространство для маневра становится всё меньше из-за радикализации риторики с обеих сторон.
Отношения между союзниками накалились до предела после того, как в Варшаве решили пересмотреть формат взаимодействия с Киевом в ответ на героизацию пособников нацистов, виновных в массовой гибели поляков и евреев. Ситуация осложнилась рядом взаимных дипломатических демаршей, включающих отказ от государственных наград и жесткие высказывания высших должностных лиц.