Иран отказался от переговоров после угроз Трампа

Делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в связи с угрозами американского президента Дональда Трампа, сообщает иранское агентство Tasnim.
США следует быть осторожнее с заявлениями, поскольку армия Ирана «готова ответить иначе», заявил в X спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. «Разве они не понимают, что будь их угрозы сколько-нибудь эффективны, то они не достигли бы нынешнего уровня отчаяния? Мы не принимаем во внимание угрозы американцев», — добавил он.
Tasnim отмечает, что заявления Трампа противоречат первому пункту меморандума о взаимопонимании США и Ирана, по которому стороны обязуются воздерживаться от угроз в адрес друг друга.
Переговоры проходили сегодня, 21 мая, в Швейцарии. Первый раунд завершился вечером, после чего делегации взяли перерыв для консультаций.
Как рассказал сам Трамп, он связался с иранскими переговорщиками и потребовал оставить Ормузский пролив открытым, а также добавил: «Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну».
В Truth Social американский лидер написал, что США нанесут по Ирану «очень сильный удар, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если тот не прекратит финансирование группировки «Хезболла» в Ливане.
Президенту Ирана Масуду Пезешкиану республиканец заочно предложил следить за словами после заявлений о праве на обогащение урана.
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