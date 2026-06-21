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Иран отказался от переговоров после угроз Трампа

Трамп пообещал уничтожить Иран самым мощным ударом, если судоходство по Ормузскому проливу будет снова нарушено. Иранская делегация покинула место встречи в Швейцарии. Тегеран предупредил о военном ответе.

Источник: РБК

Делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в связи с угрозами американского президента Дональда Трампа, сообщает иранское агентство Tasnim.

США следует быть осторожнее с заявлениями, поскольку армия Ирана «готова ответить иначе», заявил в X спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. «Разве они не понимают, что будь их угрозы сколько-нибудь эффективны, то они не достигли бы нынешнего уровня отчаяния? Мы не принимаем во внимание угрозы американцев», — добавил он.

Tasnim отмечает, что заявления Трампа противоречат первому пункту меморандума о взаимопонимании США и Ирана, по которому стороны обязуются воздерживаться от угроз в адрес друг друга.

Переговоры проходили сегодня, 21 мая, в Швейцарии. Первый раунд завершился вечером, после чего делегации взяли перерыв для консультаций.

Как рассказал сам Трамп, он связался с иранскими переговорщиками и потребовал оставить Ормузский пролив открытым, а также добавил: «Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну».

В Truth Social американский лидер написал, что США нанесут по Ирану «очень сильный удар, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если тот не прекратит финансирование группировки «Хезболла» в Ливане.

Президенту Ирана Масуду Пезешкиану республиканец заочно предложил следить за словами после заявлений о праве на обогащение урана.

Материал дополняется.

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