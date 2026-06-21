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Володин: Закон о памяти жертв геноцида народа СССР нужен в каждом государстве

Володин отметил, что важно всегда помнить жертв Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

Все государства-участники Великой Отечественной войны должны разработать и утвердить законы об увековечивании памяти жертв геноцида народа Советского Союза. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и Российской Федерации.

Володин напомнил, что в войне участвовал многонациональный народ, и потому важно укрепить в этих странах уважение к жертвам трагических событий.

«Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память», — подчеркнул глава Госдумы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, намерен посетить Могилу Неизвестного солдата. Там он возложит венок к мемориалу.

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