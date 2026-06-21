Делегация Ирана покинула переговоры с США после угроз Трампа возобновить удары

Иранская делегация в ходе переговоров в швейцарском Бюргенштоке выразила протест американской стороне из-за угроз президента США Дональда Трампа относительно повторных ударов по стране, а затем покинула переговоры, сообщает Tasnim.
Трамп заявил, что готов атаковать Иран, если власти страны не заставят проиранские группировки в Ливане прекратить «создавать проблемы».
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
В июне США с Ираном согласовали меморандум.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству. 9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан. 24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
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