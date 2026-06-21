Tasnim: делегация Ирана покинула переговоры с США из-за угроз Трампа

Fars со ссылкой на источники сообщал, что первый раунд переговоров США и Ирана об окончательном урегулировании конфликта приостановили спустя 80 минут после начала для проведения внутренних консультаций. По данным IRIB, во время консультаций стороны обсуждали условия проведения переговоров по окончательному урегулированию, в первую очередь — остановку военных действий в Ливане.