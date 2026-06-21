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Следующую сессию Парламентского собрания Союзного государства проведут в России

Очередная, 71-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдёт на территории Российской Федерации. Такое решение принято в ходе 70-й сессии, которая сейчас проходит в Бресте. Об этом сообщил председатель Палаты представителей белорусского парламента Игорь Сергеенко, уточнив, что точная дата будет определена позже.

Парламентское собрание является представительным и законодательным органом Союзного государства. В его состав входят депутации от обеих стран — с белорусской стороны от Совета республики и Палаты представителей, с российской — от Совета Федерации и Госдумы.

Основные задачи органа — развитие нормативно-правовой базы интеграции в политической, экономической, социальной и гуманитарной сферах, утверждение бюджета Союзного государства и создание единой информационно-правовой системы. О сроках проведения следующей сессии будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В частности, он призвал все страны принять законы об увековечивании памяти жертв ВОВ.

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