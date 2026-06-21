В США предрекли новую войну с Ираном

Сегодня в Швейцарии завершилась первая встреча представителей США и Ирана. Переговоры носили технический характер и проходили при участии посредников — Катара и Пакистана. Стороны обсуждали рамочные параметры будущего соглашения, включая вопросы ядерной программы и региональной безопасности. В ходе обсуждения звучали договорённости о возможном снижении уровня обогащения урана в Иране. При этом первоначально США настаивали на более жёстком сценарии, включая вывоз ядерных материалов, однако был выбран компромиссный вариант.