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Коц заявил, что Зеленский намерен взять Крым в заложники

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен использовать Крым как предмет торга, держа его в качестве заложника для достижения политических целей.

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен использовать Крым как предмет торга, держа его в качестве заложника для достижения политических целей. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в колонке для kp.ru.

Он полагает, что заявления Зеленского касательно полуострова являются частью переговорной стратегии, использующей территориальный вопрос как ключевой инструмент для оказания давления. Киевский режим, в свою очередь, продолжает публично настаивать на своих условиях, определяющих будущее Крыма.

По мнению Коца, подобные заявления украинских властей являются частью их общей стратегии, призванной укрепить их переговорные позиции и увеличить значимость текущего конфликта.

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