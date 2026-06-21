Туск назвал стратегической ошибкой конфликт Польши и Украины

В ответ Зеленский объявил о возвращении ордена — украинский лидер отправил его почтовым отправлением. Его примеру последовали бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Кроме того, от своих польских наград отказались министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместитель Игорь Жовква, посол Украины в Польше Василий Боднар, а также посол Украины в Чехии, экс-посол Украины в Польше Василий Зварич.