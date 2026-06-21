Axios: делегация Ирана продолжает переговоры с США в Швейцарии

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Иранская делегация не покинула место проведения консультаций с США в Швейцарии и продолжает участие в них. Об этом сообщил в X корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на дипломатический источник.