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Axios: делегация Ирана продолжает переговоры с США в Швейцарии

По данным портала, иранская делегация не уехала.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Иранская делегация не покинула место проведения консультаций с США в Швейцарии и продолжает участие в них. Об этом сообщил в X корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на дипломатический источник.

«Дипломат, присутствующий на переговорах в Швейцарии, утверждает, что иранская делегация не уехала и переговоры США и Ирана по-прежнему идут», — написал он.

Ранее иранский телеканал Al Alam сообщил, что делегация Ирана покинула место проведения переговоров по американо-иранскому меморандуму в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа о нанесении повторных ударов по исламской республике из-за ситуации в Ливане.

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