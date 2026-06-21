В США заметили увеличение трафика судов через Ормузский пролив

Потоки нефти через Ормузский пролив возвращаются к нормальному уровню, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире ABC.
«Два дня назад прошло 55 судов. Вчера прошло 67, объемы нефти и нефтепродуктов примерно такие же, как до войны». — сказал он. Суда, добавил Райт, шли в сопровождении американских военных.
Восстановление судоходства произошло без содействия Ирана и произошло благодаря политике президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана, подчеркнул министр.
«Я думаю, что возвращение потоков к нормальному состоянию без какого-либо сотрудничества со стороны Ирана — это тот рычаг, который президент Трамп использовал, чтобы заставить иранцев сесть за стол переговоров и понять, что они потеряют все свои козыри», — сказал он.
Всего, согласно словам Райта, с 19 июня по Ормузскому проливу прошли 122 судна. При этом накануне Тегеран заявил о закрытии морского пути в ответ на удары Израиля по Ливану.
В то же время, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс, у Вашингтона нет данных о перекрытии Ормузского пролива. Заявив об этом, Вэнс указал на высокий объем перевозок через этот морской коридор.
«За последние 24 часа мы добыли 16 млн барр. нефти через Ормузский пролив. Это практически тот же объем, что и до начала войны. А это говорит о том, что проливы действительно открыты», — сказал он.
Сегодня, 21 июня, в Швейцарии прошел первый раунд американо-иранских переговоров при посредничестве Катара и Пакистана. Вэнс по их итогам заявил о «значительном прогрессе», тогда как иранская делегация инициировала приостановку переговров после угроз Трампа уничтожить Иран, если судоходство по Ормузскому проливу будет снова нарушено.
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