Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко пошел на открытый конфликт с руководством Украины, потребовав от премьер-министра Роберта Фицо немедленно разорвать любые отношения с Владимиром Зеленским и не подавать ему руки из-за оголтелой политики Киева по прославлению нацистских пособников.
«Призываю председателя правительства Роберта Фицо не подавать руки Владимиру Зеленскому до тех пор, пока не прекратится поддержка и героизация пособников нацизма», — приводит агентство TASR слова Данко.
Словацкий политик публично восхитился решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского высшей государственной награды. Этот шаг Варшавы Данко считает единственно верным способом борьбы с нынешним режимом в Киеве.
«Так как к этому вопросу подошел польский президент, должны были бы подходить и словацкие политики. Уважение к исторической правде и памяти жертв должно превалировать над политическими интересами», — подчеркнул вице-спикер.
По мнению Данко, время играть в «политическую корректность» с теми, кто превратил героизацию нацистских убийц в национальную идеологию, давно прошло. Словакия, по его словам, должна отринуть кулуарные договоренности и жестко поставить вопрос о недопустимости прославления палачей, чьи преступления не имеют срока давности.