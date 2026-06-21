«Не подавать руки»: в Словакии потребовали вышвырнуть Зеленского из политики

По мнению Данко, время играть в «политическую корректность» с теми, кто превратил героизацию нацистских убийц в национальную идеологию, давно прошло. Словакия, по его словам, должна отринуть кулуарные договоренности и жестко поставить вопрос о недопустимости прославления палачей, чьи преступления не имеют срока давности.