Сальдо сообщил о двух погибших из-за ударов по Херсонской области

В Херсонской области за последние сутки в результате ударов два человека погибли и девять пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«В Костогрызове Алешкинского муниципального округа удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1968 года рождения. Кроме того, удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению женщины 1965 года рождения. Помощь оказана на месте», — написал глава региона.
Кроме того, в городе Алешки Алешкинского округа от полученных 17 июня ранений скончался мужчина 1959 года рождения.
Сальдо также сообщил, что мужчина и женщина 1976 и 1977 годов рождения пострадали при ударе БПЛА в селе Малые Копани. В Каховке в результате удара беспилотника по магазину ранены женщина и мужчина 1966 и 1962 годов рождения. В селе Малая Лепетиха и поселке Верхний Рогачик ранения получили две женщины 1980 и 1960 годов рождения.
«В Раденске Алешкинского муниципального округа в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль тяжело ранен мужчина 1969 года рождения. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ», — написал Сальдо.
На автодороге в Каховском округе из-за прилета дрона получил ранения юноша 2005 года рождения, сообщил губернатор.
Накануне в восьми округах Херсонской области частично пропало электроснабжение после атак украинских дронов. Позже из-за технических нарушений на территории Запорожской области число обесточенных районов превысило десять. К утру 21 июня Сальдо сообщил о полном восстановлении подачи электричества.
12 июня удару подвергся мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку в Херсонской области. В тот же день власти региона заявляли о попытке удара по мостам на направлении Чонгара и перекрытии движения в сторону пункта пропуска «Джанкой».
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