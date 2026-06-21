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Axios сообщил о продолжении переговоров США и Ирана

Переговоры делегаций США и Ирана продолжаются, иранская делегация не покинула место проведения встречи, заявил в X журналист Axios Барак Равид.

Источник: РБК

Переговоры делегаций США и Ирана продолжаются, иранская делегация не покинула место проведения встречи, заявил в X журналист Axios Барак Равид.

Перед этим иранские агентства Tasnim и Fars сообщили о приостановке переговоров в связи с угрозами президента США Дональда Трампа уничтожить Иран. Иранцы в знак протеста против угроз Трампа покинула зал переговоров, но официально не завершала переговоров, сообщил ТАСС источник.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф призвал США быть осторожнее с заявлениями, поскольку иранская армия «готова ответить иначе».

Американский лидер во время переговоров пригрозил Ирану «очень сильным ударом, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если тот не прекратит финансирование группировки «Хезболла» в Ливане.

В разговоре с Fox News Трамп также предупредил Тегеран, что уничтожит страну, если проход по Ормузскому проливу будет ограничен. «Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», — сказал глава Белого дома иранским переговорщикам.

Переговоры в Швейцарии проходят при посредничестве Катара и Пакистана. От США в них участвовуют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иран представляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Материал дополняется.

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