Axios сообщил о продолжении переговоров США и Ирана

Перед этим иранские агентства Tasnim и Fars сообщили о приостановке переговоров в связи с угрозами президента США Дональда Трампа уничтожить Иран. Иранцы в знак протеста против угроз Трампа покинула зал переговоров, но официально не завершала переговоров, сообщил ТАСС источник.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф призвал США быть осторожнее с заявлениями, поскольку иранская армия «готова ответить иначе».
Американский лидер во время переговоров пригрозил Ирану «очень сильным ударом, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если тот не прекратит финансирование группировки «Хезболла» в Ливане.
В разговоре с Fox News Трамп также предупредил Тегеран, что уничтожит страну, если проход по Ормузскому проливу будет ограничен. «Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», — сказал глава Белого дома иранским переговорщикам.
Переговоры в Швейцарии проходят при посредничестве Катара и Пакистана. От США в них участвовуют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иран представляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.
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