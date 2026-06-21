Axios сообщил о продолжении переговоров США и Ирана

В разговоре с Fox News Трамп также предупредил Тегеран, что уничтожит страну, если проход по Ормузскому проливу будет ограничен. «Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», — сказал глава Белого дома иранским переговорщикам.