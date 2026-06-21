Нетаньяху заявил, что армия Израиля не уходит из Ливана

«Мы будем оставаться в зоне безопасности столько, сколько потребуется, чтобы защитить жителей севера и всех граждан Израиля», — цитирует Нетаньяху издание Times of Israel.
Он также отметил, что, независимо от любых дипломатических соглашений, Израиль не допустит получения Ираном ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что Тегеран заявил об отказе от дальнейших переговоров с Вашингтоном до прекращения огня в Ливане и обеспечения его территориальной целостности.
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