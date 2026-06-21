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Средства ПВО сбили 168 дронов ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Дежурные средства противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ были сбиты над территориями девяти областей: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской.

Беспилотники также ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Уничтожение дронов ВСУ велось с 07:00 мск до 20:00 мск.

Все ликвидированные воздушные цели относились к самолетному типу.

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