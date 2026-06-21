В Иране заявили о готовности армии ответить на угрозы Трампа

«Неужели они не понимают, что если бы их угрозы имели какой-то эффект, они не оказались бы в сегодняшнем отчаянном положении? Мы не обращаем внимания на угрозы американцев. Им лучше следить за своими заявлениями, наши вооруженные силы готовы ответить им другим способом. Что бы они ни говорили, это мы действуем», — говорится в сообщении Галибафа.
Этим вечером делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в связи с угрозами американского президента Дональда Трампа.
Tasnim отмечает, что заявления Трампа противоречат первому пункту меморандума о взаимопонимании США и Ирана, по которому стороны обязуются воздерживаться от угроз в адрес друг друга.
Переговоры проходили сегодня, 21 мая, в Швейцарии. Первый раунд завершился вечером, после чего делегации взяли перерыв для консультаций.
Как рассказал сам Трамп, он связался с иранскими переговорщиками и потребовал оставить Ормузский пролив открытым, а также добавил: «Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну».
В Truth Social американский лидер написал, что США нанесут по Ирану «очень сильный удар, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если тот не прекратит финансирование группировки «Хезболла» в Ливане.
Президенту Ирана Масуду Пезешкиану республиканец заочно предложил следить за словами после заявлений о праве на обогащение урана.
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