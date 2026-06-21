В Иране заявили о готовности армии ответить на угрозы Трампа

«Неужели они не понимают, что если бы их угрозы имели какой-то эффект, они не оказались бы в сегодняшнем отчаянном положении? Мы не обращаем внимания на угрозы американцев. Им лучше следить за своими заявлениями, наши вооруженные силы готовы ответить им другим способом. Что бы они ни говорили, это мы действуем», — говорится в сообщении Галибафа.