Глава переговорной миссии Ирана пригрозил военным ответом на угрозы США

«Разве они не понимают, что если бы их угрозы возымели хоть какой-то эффект, то они бы не дошли до сегодняшнего отчаянного положения? Мы ни во что не ставим угрозы американцев. Что бы они ни говорили, действовать будем мы», — написал глава иранской делегации.