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Средства ПВО сбили 168 дронов над регионами России за 13 часов

Средства ПВО перехватили 168 украинских дронов самолетного типа над Россией и Черным морем за 13 часов, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Средства ПВО перехватили 168 украинских дронов самолетного типа над Россией и Черным морем за 13 часов, сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные сбили дроны в период с 7:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями.

Днем власти разных регионов сообщали о последствиях атак. В Севастополе произошел пожар в результате падения обломков БПЛА на здание яхт-клуба «Моби Дик».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении 31-летней жительницы города Рыльска при ударах беспилотников. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму.

Росавиация, в свою очередь, предупреждала об ограничениях на полеты в разных аэропортах ради безопасности. Так, в Москве Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с госорганами. Аэропорты Калуги и Сочи закрыты для полетов.

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