Axios опроверг уход иранской делегации с переговоров с США

Ранее иранский телеканал Al Alam сообщил, что делегация покинула место переговоров в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа о нанесении повторных ударов по исламской республике из-за ситуации в Ливане. Однако новые данные опровергают эту информацию. Кроме того, сообщалось, что иранская делегация в последний момент отказалась от пресс-подхода перед переговорами в Швейцарии.