Axios опроверг уход иранской делегации с переговоров с США

По информации телеканала Al Hadath, переговорный процесс между Ираном и США в Швейцарии проходит в неофициальной обстановке с привлечением посредников. Источник сообщает, что иранская делегация временно покинула место проведения встреч и вернулась в гостиницу.
Ранее иранский телеканал Al Alam сообщил, что делегация покинула место переговоров в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа о нанесении повторных ударов по исламской республике из-за ситуации в Ливане. Однако новые данные опровергают эту информацию. Кроме того, сообщалось, что иранская делегация в последний момент отказалась от пресс-подхода перед переговорами в Швейцарии.
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