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Axios узнал, на что рассчитывают США в переговорах с Ираном

В последний раз инспекторы ООН посещали ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам США и Израиля, в июне 2025 года.

Источник: РБК

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие американские переговорщики встретились со своими иранскими коллегами на горнолыжном курорте Бюргеншток в Швейцарии для прямых переговоров между двумя странами. Об этом сообщает Axios.

По данным двух региональных источников издания, США хотели бы, чтобы первый раунд переговоров завершился приглашением Ирана для инспекторов ООН посетить его ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля. Последний такой визит состоялся в июне 2025 года.

Взамен Вашингтон готов предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств — начиная со счета в $6 млрд в Катаре. Иранцы смогут использовать эти средства для закупки гуманитарных товаров, сообщили источники.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Бюргенштоке, что прогресс уже достигнут.

«Мы уже достигли прогресса за последние несколько часов, и я ожидаю, что мы достигнем дополнительного прогресса в ближайшие часы», — сказал Вэнс.

В воскресенье утром Вэнс и спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с премьер-министрами Пакистана и Катара, а также с главным генералом Пакистана, который выступает посредником в переговорах между США и Ираном. Вскоре после этого иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи провела аналогичную встречу с посредниками.

До этого министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что США и Иран достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана.

13 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи, говоря о меморандуме США и Ирана, заявил, что единственным приемлемым вариантом решения проблемы с высокообогащенным ураном Ирана является его разбавление на территории страны.

При этом президент США Дональд Трамп в июне заявил, что США вывезут и уничтожат высокообогащенный уран с территории Ирана вне зависимости от того, будет ли заключена мирная сделка между странами. По данным американских чиновников, Иран располагает примерно 440 кг высокообогащенного урана, в основном в Исфахане.

США и Иран в середине этой недели подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать первым шагом к завершению вооруженного конфликта между двумя странами. Документ запускал дальнейшие переговоры по финальному соглашению, в том числе по ядерной программе Тегерана.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить посредником между США и Ираном.

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