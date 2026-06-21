Axios узнал, на что рассчитывают США в переговорах с Ираном

В воскресенье утром Вэнс и спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с премьер-министрами Пакистана и Катара, а также с главным генералом Пакистана, который выступает посредником в переговорах между США и Ираном. Вскоре после этого иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи провела аналогичную встречу с посредниками.