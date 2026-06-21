Axios узнал, на что рассчитывают США в переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие американские переговорщики встретились со своими иранскими коллегами на горнолыжном курорте Бюргеншток в Швейцарии для прямых переговоров между двумя странами. Об этом сообщает Axios.
Взамен Вашингтон готов предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств — начиная со счета в $6 млрд в Катаре. Иранцы смогут использовать эти средства для закупки гуманитарных товаров, сообщили источники.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Бюргенштоке, что прогресс уже достигнут.
«Мы уже достигли прогресса за последние несколько часов, и я ожидаю, что мы достигнем дополнительного прогресса в ближайшие часы», — сказал Вэнс.
В воскресенье утром Вэнс и спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с премьер-министрами Пакистана и Катара, а также с главным генералом Пакистана, который выступает посредником в переговорах между США и Ираном. Вскоре после этого иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи провела аналогичную встречу с посредниками.
До этого министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что США и Иран достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана.
13 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи, говоря о меморандуме США и Ирана, заявил, что единственным приемлемым вариантом решения проблемы с высокообогащенным ураном Ирана является его разбавление на территории страны.
При этом президент США Дональд Трамп в июне заявил, что США вывезут и уничтожат высокообогащенный уран с территории Ирана вне зависимости от того, будет ли заключена мирная сделка между странами. По данным американских чиновников, Иран располагает примерно 440 кг высокообогащенного урана, в основном в Исфахане.
США и Иран в середине этой недели подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать первым шагом к завершению вооруженного конфликта между двумя странами. Документ запускал дальнейшие переговоры по финальному соглашению, в том числе по ядерной программе Тегерана.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить посредником между США и Ираном.
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