«Сколько потребуется»: Нетаньяху отказался уходить из Ливана

Жесткая позиция Израиля звучит на фоне проходящих в швейцарском Бюргенштоке переговоров между США, Ираном, Катаром и Пакистаном. Ситуация осложняется тем, что Тегеран выдвинул свои условия: как сообщает агентство Tasnim, иранская сторона отказывается продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока не будет установлено полное прекращение огня в Ливане и не будет обеспечена его территориальная целостность. В настоящий момент представители сторон работают в закрытом формате, пытаясь найти компромисс между требованиями безопасности Израиля и жесткими условиями иранского руководства.