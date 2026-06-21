«Сколько потребуется»: Нетаньяху отказался уходить из Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально заявил о намерении удерживать контроль над южными территориями Ливана. По его словам, израильские войска не покинут зону безопасности до тех пор, пока не будет гарантирована полная неприкосновенность северных границ Израиля.
«Мы будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить дорогих жителей севера и всех граждан Израиля», — приводит слова Нетаньяху газета Times of Israel. Данное заявление было сделано во время памятного мероприятия, посвященного подвигу брата премьера, который погиб в 1976 году в ходе операции по спасению заложников.
Помимо военной стратегии в Ливане, Нетаньяху обозначил «красную черту» в отношениях с Тегераном. Премьер подчеркнул, что Израиль не намерен считаться с любыми дипломатическими форматами, если речь заходит о национальной безопасности, и не позволит Ирану стать ядерной державой.
Жесткая позиция Израиля звучит на фоне проходящих в швейцарском Бюргенштоке переговоров между США, Ираном, Катаром и Пакистаном. Ситуация осложняется тем, что Тегеран выдвинул свои условия: как сообщает агентство Tasnim, иранская сторона отказывается продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока не будет установлено полное прекращение огня в Ливане и не будет обеспечена его территориальная целостность. В настоящий момент представители сторон работают в закрытом формате, пытаясь найти компромисс между требованиями безопасности Израиля и жесткими условиями иранского руководства.