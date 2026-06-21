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Дмитриев попросил инопланетян «помочь» с отставкой Мерца

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутливой форме обратился к инопланетянам с просьбой помочь повлиять на канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Источник: Life.ru

В публикации в соцсети X он поблагодарил инопланетян за содействие в возможной отставке британского премьер-министра Кира Стармера, и предложил теперь распространить такой же «эффект» на Германию. По словам Дмитриева, решения Мерца негативно влияют на экономику и политику страны.

«Можете, пожалуйста, теперь сделать это с Мерцем? Его рейтинги ещё хуже. Он разрушает цивилизацию своими воинственными, иммиграционными, плохими энергетическими и экономическими решениями», — написал он.

Он также добавил, что альтернативным вариантом могло бы стать «исправление» политики Мерца и изменение его подходов к управлению. В комментариях к посту пользователи начали предлагать и других политиков, которых, по их мнению, следовало бы включить в список.

Ранее СМИ писали, что союзники британского премьера Кира Стармера допускают его скорую отставку — якобы уже в понедельник. Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте тоже высказал мнение, что Стармер может вскоре покинуть пост. По его словам, британский премьер сталкивается с серьёзными трудностями в решении миграционного кризиса и энергетических вопросов, включая добычу в Северном море.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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