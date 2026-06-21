Мобилизованный в ВСУ известный тиктокер умер от пневмонии

Широкую известность он получил благодаря коротким импровизированным выступлениям на улицах, видеозаписи которых набирали миллионы просмотров в TikTok и других социальных сетях. Со временем его аккаунты собрали значительную аудиторию, а сам автор стал узнаваемым далеко за пределами своей интернет-аудитории.