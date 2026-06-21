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Мобилизованный в ВСУ известный тиктокер умер от пневмонии

На Украине умер известный афро-украинский блогер и тиктокер Денчик.

На Украине умер известный афро-украинский блогер и тиктокер Денчик. Как сообщается на его странице в социальных сетях, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. На момент смерти он проходил службу в вооружённых силах Украины после недавней мобилизации.

Информация о кончине блогера появилась в его социальных сетях. Согласно опубликованным данным, Денчик скончался из-за двусторонней пневмонии.

Широкую известность он получил благодаря коротким импровизированным выступлениям на улицах, видеозаписи которых набирали миллионы просмотров в TikTok и других социальных сетях. Со временем его аккаунты собрали значительную аудиторию, а сам автор стал узнаваемым далеко за пределами своей интернет-аудитории.

Ранее стало известно о гибели лейтенанта сил специальных операций ВСУ Виталия Цокура. Военнослужащий был известен критическими высказываниями в адрес главнокомандующего украинской армии. Сообщалось, что его смерть произошла при невыясненных обстоятельствах.

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