«Боюсь, я могу не справиться»: Хинштейн вспомнил разговор с Путиным перед назначением губернатором

«Я помню наш разговор, когда он пригласил меня в декабре 2024 года. Я честно сказал: Владимир Владимирович, я боюсь, я могу не справиться. Он мне сказал: “Как ты не справишься, справишься?! А я буду помогать”, — рассказал Хинштейн.