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«Боюсь, я могу не справиться»: Хинштейн вспомнил разговор с Путиным перед назначением губернатором

Александр Хинштейн, прежде чем занять пост губернатора Курской области, имел личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

Хинштейн не скрывает: он сомневался, потянет ли такую ответственность. Но, как он вспоминает, Путин пообещал ему всестороннюю помощь.

«Я помню наш разговор, когда он пригласил меня в декабре 2024 года. Я честно сказал: Владимир Владимирович, я боюсь, я могу не справиться. Он мне сказал: “Как ты не справишься, справишься?! А я буду помогать”, — рассказал Хинштейн.

Ранее Хинштейн сообщил, что с августа 2024 года вынужденным переселенцам Курской области выплачено 248 миллиардов рублей — больше, чем весь региональный бюджет. В области действуют 65 мер поддержки, ежемесячно из федерального бюджета направлялось почти 7,5 млрд рублей (по 65 тысяч на человека). Большая часть средств — из федеральной казны.

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