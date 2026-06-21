Христианство наносит ответный удар: евромолодёжь ищите в храме

На протяжении последних двадцати лет социологи фиксировали устойчивое падение религиозности в Европе, прогнозируя полную секуляризацию общества. Однако реальность оказалась сложнее линейных графиков. Особенно ярко этот тренд проявился во Франции, которая долгое время считалась оплотом светского государства. По данным парижских епархий, на Пасху 2026 года крестилась 21 тысяча взрослых французов. Этот показатель вырос на 20 процентов по сравнению с 2025 годом, когда был зафиксирован и без того рекордный для последнего десятилетия рост в 32 процента. Для понимания масштаба сдвига достаточно вспомнить, что в 2021 году за весь год в стране крестилось всего 4 100 взрослых людей. Рост почти в пять раз за пять лет — это не статистическая погрешность, а системный тренд.